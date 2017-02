Ábila marca duas vezes e reservas do Cruzeiro mantém 100% no Mineiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Neste domingo, os reservas da Raposa venceram o Tricordiano por 2 a 1, no Mineirão, pela segunda rodada do estadual, com dois tentos anotados pelo argentino argentino Ramon Ábila. Guilherme Carrara chegou a empatar antes de o centroavante celeste decidir o jogo.

Com o resultado, o Cruzeiro se mantém como um dos líderes do Campeonato Mineiro. A Raposa foi a seis pontos e divide a primeira posição com o rival Atlético-MG e o Uberlândia, também ambos com seis pontos e 100% de aproveitamento.

A partida começou em ritmo lento no Mineirão e a primeira chance de gol aconteceu apenas aos 16 minutos. Renan Luís chegou à linha de fundo e cruzou da esquerda. Na sobra da área, a bola ficou para Luís Felipe que encheu o pé e mandou perto do gol.

O Cruzeiro não demorou e respondeu um minuto depois com o argentino Ábila. O centroavante recebeu passe açucarado de Mayke e, de frente para Marcão, finalizou, mas a colocou muita força na bola e mandou por cima do gol.

Se desperdiçou a primeira chance, Ábila não titubeou na oportunidade que teve em seguida. Rafinha recebeu lançamento pela esquerda, se esforçou para alcançar a bola, foi à linha de fundo e cruzou para o argentino desviar para o fundo do gol, abrindo o placar para a Raposa.

O jogo ficou morno e o Cruzeiro só voltou a assustar aos 42 minutos. Rafinha cruzou na área para Raniel, que, sozinho, cabeceou para fora e perdeu uma chance incrível.

O segundo tempo começou mais agitado e o Cruzeiro teve sua primeira oportunidade logo aos seis minutos. Rafinha carregou a bola e tocou para Raniel, que bateu de primeira, mas Marcão fez a defesa e salvou o Tricordiano.

Os visitantes responderam aos 11. Augusto cobrou falta com perfeição, mas Rafael fez grande defesa e foi buscar a bola no ângulo direito.

O placar já parecia definido, mas o Tricordiano seguiu tentando criar e conseguiu o gol de empate aos 26 minutos. Lucas Vieira recebeu pelo meio e tocou para Gilberto Carrara, entre a defesa do Cruzeiro. O atacante apenas tocou na saída de Rafael e igualou o marcador no Mineirão.

Já na reta final da partida, aos 44 minutos, o Cruzeiro começou a pressionar ainda mais pelo triunfo e conseguiu o gol da vitória. Bryan chutou de fora da área e a bola encontrou Ábila, que tentou dominar. Com o chute forte, a bola subiu e o argentino foi inteligente ao tocar por cima do goleiro Marcão e desempatar a partida.

