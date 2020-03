ABRAMP cria programa de auxílio para garimpeiros regularizarem atividade

O garimpo de metais preciosos movimenta parte importante da economia brasileira. Segundo estimativas da ABRAMP – Associação Brasileira de Metais Preciosos – o país produz cerca de 81,2 toneladas por ano. Para contribuir com o desenvolvimento desse setor, a ABRAMP criou um programa especial de apoio para que os garimpeiros possam regularizar suas áreas de extração.

O objetivo é facilitar a esses trabalhadores o acesso às certidões, comprovações, relatórios e documentações para que ele possa desenvolver o seu trabalho dentro da legislação, com tranquilidade. Atualmente, para se ter um garimpo legalizado, é preciso requerer o local do garimpo através de uma PLG – Permissão de Lavra Garimpeira.

A burocracia que envolve essa área é muito grande e acaba desestimulando os trabalhadores. Para a obtenção da PLG, a ABRAMP ajuda o garimpeiro em todas as etapas do processo, desde o requerimento ANM, até as licenças ambientais e Permissão de Lavra Garimpeira. Tudo de modo prático e sem que o trabalhador perca tempo ou corra o risco de não ter aprovado o seu requerimento.

A Associação reforça a importância dos garimpeiros legalizarem suas áreas, principalmente em função do Brasil de hoje, no qual as áreas de garimpo estão no foco das autoridades. Entre os muitos benefícios de regularizar as atividades, está o fato de poder trabalhar com tranquilidade e segurança.

Os garimpeiros interessados em conhecer mais detalhes do programa da ABRAMP, podem entrar em contato direto com a entidade através do WhatsApp (93) 99144-971.

Acesse ABRAMP no Facebook https://www.facebook.com/abramp.abramp

Procure ABRAMP em Novo Progresso no Bairro Rui Pires de Lima na Avenida Orival Prazeres nº937 anexo ao Posto Progresso. Fone:(93) 98134 2138.

Por:ABRAMP COM FOTOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...