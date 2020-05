ABRAMP reforça apoio aos garimpeiros diante da pandemia

O garimpeiro Lourinho mostra o ouro que ganhou em Boa Vista (RR) Foto: Daniel Marenco / Agência O Globo

Diante da pandemia do coronavírus, que tem avançado nos Estados do Norte e Nordeste, os garimpeiros estão preocupados com a saúde e a aflitos de não poder trabalhar para garantir o próprio sustento.

A ABRAMP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS METAIS PRECIOSOS – reforça seu apoio aos trabalhadores do segmento, que lutam pelo direito de trabalhar de forma legalizada, com garantia e segurança.

Leia Também:Vídeo: garimpeiro faz apelo a Bolsonaro para voltar a trabalhar: “Não quero vira ladrão”

*ABRAMP cria programa de auxílio para garimpeiros regularizarem atividade

A entidade entende que é legítimo o direito da categoria em reivindicar a legalização para que possam exercer suas atividades de forma organizada, respeitando o meio ambiente e a Constituição Federal.

Diante do agravamento da situação econômica do país, se torna ainda mais urgente essa necessidade, pois grande parte dos garimpeiros autônomos estão enfrentando dificuldades financeiras.

A situação já é tão crítica, que um trabalhador do garimpo do “Zezinho Garimpeiro”, chegou a gravar um vídeo com um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. A gravação, que viralizou nas Redes Sociais, traz uma canção com a seguinte letra:

“Bolsonaro sou um pobre garimpeiro não tenho estudo nem outra profissão ,eu só preciso de um pedaço de chão. Não quero virar ladrão, é no garimpo que ganho meu dinheiro, só preciso de um pedaço de chão”.

Link do video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=N1vbY97tjpY&feature=emb_logo

Sobre a ABRAMP

ABRAMP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS METAIS PRECIOSOS, é uma entidade sem fins lucrativos, que atua com o objetivo de congregar os interesses comuns de instituições, profissionais autônomos e investidores ligados ao mercado de metais preciosos em seus diferentes aspectos relativos a produção, fundição, industrialização, negociação, distribuição, e outros.

Por: Ascom ABRAMP/Jornalista: Cláudia Santana

