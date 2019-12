Abrigo do PA lança campanha nas redes sociais para presentear idosos no Natal

Idosos atendidos por abrigo em Altamira pedem presentes de natal — Foto: Reprodução/ Facebook

Campanha mostra fotos de abrigados da Chácara do Idoso, em Altamira, pedindo presentes.

Voluntários do abrigo Chácara do Idoso, em Altamira, sudoeste do Pará, realizaram uma campanha pelas redes sociais para presentear idosos no natal. Em fotos divulgadas nas redes sociais da instituição, os idosos se apresentam e pedem presentes como perfumes, roupas e material de higiene pessoal.

As doações serão recebidas até o dia 25 de dezembro, no natal. Os presentes serão concentrados na sede da Chácara do Idoso, na zona rural de Altamira. Em fotos divulgadas pelas redes sociais, o padrinho pode pode visualizar a foto do idoso com o pedido do presente.

Projeto de natal acolhe idosos em Altamira

No momento, o local recebe 21 idosos, entre 61 e 92 anos. A maioria possui a saúde debilitada e precisa de cuidados especiais. Alguns chegam a receber visitas de parentes, mas existem aqueles que foram abandonados por familiares.

Além da campanha de natal, a administração do abrigo pede doações de outros materiais. O local sobrevive apenas por meio do auxilio de apoiadores. Entre os itens mais importantes estão colchões, ventiladores, roupas de cama e banho, além de fraldas e materiais de limpeza.

Serviço:

Natal Solidário da Chácara do Idoso, em Altamira

Endereço: Rodovia Magalhães barata, Estrada da Serrinha. Ao lado do loteamento Viena

Para quem quiser colaborar com a campanha, basta ligar para o número (93) 99109-6034

Por G1 PA — Belém

15/12/2019 15h54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...