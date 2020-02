ABSURDO! Funcionário da Equatorial corta luz e idosa de 92 anos morre no Maranhão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Veja abaixo os vídeos com os apelos dos familiares e a idosa já morta no dia seguinte:

(Foto:Reprodução ) – A anciã de 92 anos estava chegando do hospital para tratamento respiratório e foi aconselhada pelos médicos a voltar para casa e repousar usando o aparelho de nebulização, que ela tem em sua casa, no bairro Itamar Guará, em Imperatriz. Porém, veio o inesperado: a Equatorial cortou sua energia.

