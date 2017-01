Absurdo no BBB 17! Gabriela Flor sofre racismo de Antônio e Mayara

O BBB 17 mal teve início e já está gerando polêmicas! Vale ressaltar, inclusive, que desta vez a situação não é das mais amenas, já que dois dos participantes acabaram demonstrando atitudes racistas que rapidamente viraram motivo de frustração e ódio nas redes sociais. Quer entender melhor o que aconteceu? Então continua lendo que já vamos explicar tudinho pra você!

Na última terça-feira (24), Mayara e Vivian se tornaram grandes vencedoras da primeira Prova do Líder na casa mais vigiada no país, justamente no dia em que todos os participantes chegaram por lá, lembrando que, até então, somente as duas duplas de gêmeos estavam confinadas. A grande problemática aconteceu depois, já nesta quarta-feira (25), quando Mayara ficou bem grudadinha com Antônio, irmão gêmeo de Manoel e deu início a algumas conversas sobre paredão, liderança e demais atitudes de alguns participantes.

A

No meio do bate-papo, a líder deixou bem claro que está com pretensão de indicar Gabriela Flor ao paredão, mas não terminou a conversa por aí, já que teve um momento de pura infelicidade quando disparou uma frase racista em seguida. “Se ela disser alguma coisa, eu mando alisar o cabelo dela”, dispara a jovem, referindo-se ao fato de que a sister tem o cabelo crespo. Para piorar a situação do reality, alguns internautas também estão comentando uma frase de Antônio, que em determinado momento chamou Flor de macumbeira, só porque ela é natural da Bahia. Como pode uma coisa dessas?

Apontados como possível primeiro casal do reality, Antônio e Mayara, pelo visto, combinam bastante, pois ambos demonstram atitudes preconceituosas e repugnantes, segundo testemunho compartilhado na web. E você, o que está achando de tudo isso? Se o gêmeo continuar assim, vai começar a perder a batalha para Manoel para ver quem permanece no confinamento, mesmo após os comentários irônicos do público sobre as gírias do rapaz que falou “tipo assim” mais de 10 vezes em 30 segundos.

Fonte: Diário 24hr.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...