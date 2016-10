Acaba a greve dos bancos- em Novo Progresso atendimento será retomado nesta sexta

Foi encerrada, na noite desta quinta-feira (06), a greve dos bancários.

Em Novo Progresso o Banco do Brasil aderiu a greve!



Após 31 dias a greve dos bancários chega ao fim. A decisão foi tomada em assembléias realizadas na sede do Sindicato dos Bancários do Pará, no começo da noite ontem. Funcionários de bancos públicos e privados no Estado decidiram acabar com a greve iniciada em 6 de setembro e retornar ao trabalho no dia de hoje. Em Novo Progresso o Banco do Brasil foi única agencia bancaria que aderiu ao greve, as portas ficaram fechadas e o atendimento ao publico foi paralisado. O prejuízo ao comercio aos clientes de modo geral é incalculável, a prefeitura de Novo Progresso mantêm toas as contas do município nesta agencia.

Para o diretor da entidade sindical do Pará , Gilmar Santos, a greve da categoria foi vitoriosa. “A greve deste ano foi muito forte e longa, não esperávamos que fosse demorar tanto, mas isso acabou ocorrendo em virtude da intransigência dos bancos.

A proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), aceita pela categoria, prevê reajuste de 8% e abono de R$ 3,5 mil em 2016. Também contempla reposição integral da inflação (INPC/IBGE), mais 1% de aumento real em 2017 para os salários e todas as verbas. No vale-alimentação o reajuste proposto é maior, de 15% e no vale-refeição e no auxílio creche/babá é de 10%.

