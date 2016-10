Acaba greve dos bancários e agências voltarão a funcionar normalmente nesta sexta-feira.

A partir de da sexta feira (07), as agências bancárias voltarão a funcionar normalmente. A greve, que durou 30 dias no Brasil e 21 na Serra Catarinense, teve fim após o sindicato aprovar a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na manhã de hoje.

De acordo com o representante do sindicato dos bancários, Renato Dambroz, foi aceito o reajuste salarial de 8%, 10% no vale alimentação, 15% na cesta alimentação e R$ 3500 de abono salarial único.

Também foi garantido o aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.

