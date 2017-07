“Acabaram as balas”: jornal diz que Barça se planeja para adeus de Neymar

Segundo o madrilenho “Marca”, tentativas da diretoria de convencer o craque a não ir para o PSG não deram certo, e clube já busca alternativas de peso, como Dybala e Coutinho

A indecisão de Neymar sobre seu futuro segue como motivo de espera na Espanha e na França. Enquanto a diretoria do Paris Saint-Germain tenta pressionar o brasileiro a anunciar sua decisão final o quanto antes, os mandatários do Barcelona estariam se preparando para o adeus do craque. É o que afirma o jornal madrilenho “Marca”, que aponta que as tentativas dos catalães de convencer o craque a não ir para o PSG não deram certo.

– Para o Barcelona, as balas acabaram. Não deram certo as tentativas por parte do clube de convencer Neymar e seu pai de que é melhor ficar no time azulgrana do que apostar no calor dos petrodólares do PSG. Bartomeu e seu gabinete já se preparam para o pior – escreve o jornal, citando que apenas uma “reviravolta surpreendente” impediria que Neymar rumasse para o clube francês.

A publicação diz que Neymar deve confirmar sua saída nos próximos dias, o que teria levado a diretoria a começar a pensar em nomes de peso para preencher a lacuna do brasileiro no elenco. Afirmando que Bartomeu e cia. “devem apagar o incêndio o quanto antes”, o “Marca” diz que estão no radar do Barça nomes como Dybala e Philippe Coutinho – o argentino seria prioridade, em vez do brasileiro.

Os € 222 milhões (R$ 820 milhões) que o clube catalão receberia pelo pagamento da multa rescisória de Neymar dariam boas condições de brigar pelas contratações no mercado – e, além de reforçar o time, fazer com que a saída de Neymar seja “melhor digerida” pela torcida, como cita o jornal de Madri.

Na Catalunha, o diário “Sport” diz que Neymar ainda está em dúvida, embora admita que o clima no Barcelona é de tensão, uma vez que a diretoria do clube “não esperava que as negociações com o PSG estivessem tão avançadas”. Todos os contratos do brasileiro com os parisienses estariam prontos e revisados, apenas aguardando assinatura.

Ultimato do PSG

O diário “L’Équipe”, por sua vez, afirma que a diretoria do Paris Saint-Germain está pressionando Neymar a anunciar sua decisão até a próxima semana. O diretor esportivo Antero Henrique teria entrado em contato com o brasileiro, pedindo para ter uma definição rápida para fechar a operação ou iniciar a busca por outro reforço de peso, como Alexis Sánchez e Mbappé.

Quem também teria entrado em contato com Neymar teria sido o técnico Unai Emery. O espanhol teria feito questão de explicar o projeto parisiense para o brasileiro e deixado a mensagem que, quanto antes o astro se juntar ao time, mais fácil será contratar outros jogadores importantes.

