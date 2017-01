Açaí teve queda no preço, mas tendência é de alta em 2017

Pesquisa foi divulgada pelo Dieese-PA nesta terça-feira (31)

Muito consumido em todo o Pará, o açaí comercializado em feiras e supermercados da Região Metropolitana de Belém ficou mais barato em 2016, segundo mostra pesquisa do Dieese/PA divulgada na manhã desta terça-feira (31). A exceção ficou com o açaí do tipo papa, que apresentou um leve aumento. O levantamento, feito desde o início dos anos 90, foi feito com pesquisa semanais em 25 pontos diferentes da Grande Belém. Apesar da queda, a tendência é de alta no preço do produto em 2017, diz Dieese-PA.

Segundo a pesquisa, o litro do açaí do tipo médio, que é o mais consumido pela população, teve o preço médio de R$ 17,33 em dezembro de 2015. Em janeiro de 2016, o valor subiu para R$ 17,18, em novembro caiu para R$ 17,18 e em dezembro continuou em queda e fechou em R$17,02. O preço teve redução de 1,78%.

Já o açaí grosso teve o maior recuo no preço, de menos 4,45%. Em dezembro de 2015, o produto foi comercializado em média por R$17,33. Em janeiro de 2016, o valor subiu para R$17,78, fechando em R$17,02 em dezembro.

O açaí do tipo papa foi o único que teve aumento, fechado em 3,26%. A variação foi de R$23 em dezembro de 2015, R$ 23,38 em janeiro de 2016 e R$23,75 em dezembro.

