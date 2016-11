Ação apreende 1,5 tonelada de pescado ilegal em Tucuruí.

Foto: Agência Pará – Fiscais também apreenderam equipamentos utilizados na pesca ilegal. Região está no período do defeso

O período do defeso voltou a ser desrespeitado. Uma ação realizada em Goianésia, no sudeste paraense, nesta quinta-feira (24) terminou com a apreensão de uma carga de 1,5 tonelada de pescado ilegal, além de equipamentos como motoserra e machado, utilizados no abate dos animais.

Em Goianésia do Pará, além da carga de pescado – de mapará e pescada branca – também foram aprendidos um motor do tipo rabeta, uma motosserra, malhadeiras e dois machados. No momento da operação, os infratores fugiram do local, abandonando o produto oriundo da pesca ilegal. O material não perecível foi apreendido pelos órgãos competentes. Já o pescado, como estava adequado para o consumo, foi distribuído às comunidades de bairros carentes de Breu Branco.

O período do defeso, quando a pesca é proibida, assim como a comercialização, transporte e beneficiamento de produtos pesqueiros, iniciou em 1º de novembro deste ano e será encerrado em 28 de fevereiro de 2017.

A ação foi realizada pela Gerência da Região Administrativa Lago de Tucuruí (GRTUC), do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), em parceria com o Centro de Proteção Ambiental da Eletronorte, Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento do Município de Breu Branco, Polícia Militar e Ministério Público do Estado do Pará – Comarca de Tucuruí.

Por Agência Pará /ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

