Ação Cidadania beneficiou mais de 5 mil pessoas em Oriximiná

Foto: Ascom -Mais de cinco mil moradores de Oriximiná e de municípios próximos foram atendidos nos dois de Ação de Cidadania, realizada nos últimos dias 1 e 2, pela Fundação ParáPaz, em parceria com vários órgãos estaduais. Os serviços foram ofertados no Espaço Júnior Ferrari.

A população da cidade tinha uma demanda alta para emissão de identidade, certidão de nascimento e carteira de trabalho e muitos cidadãos não tinham ao menos a carteira profissional para ir em busca de emprego.

Valéria Barbosa de Oliveira, 17, é casada e tem um filho, que deixou aos cuidados do marido enquanto tirava sua primeira carteira de trabalho. “Nós, jovens, temos uma grande oportunidade e quero ter vez no mercado de trabalho. Não posso perder um emprego por não ter meu documento”, disse. “Obrigada, governo, que trouxe a oportunidade não só pra mim, mas pra vários jovens. A gente só tem a agradecer”.

Morador da cidade, o deputado federal Júnior Ferrari agradeceu o esforço de todos que participaram da programação e comentou sobre a carência de serviços na cidade. “Sabemos da dificuldade, mas temos que enfrentar a realidade. O mais importante é que nós tivemos iniciativa para tentar fazer o melhor. Queria agradecer aos órgãos do governo que estiveram aqui. Sem vocês, não conseguiríamos”, finalizou.

“Essa ação itinerante resolveu o problema de muita gente. É o início de um trabalho que pode continuar para diminuirmos a quantidade da demanda de documento”, comentou o deputado estadual Ângelo Ferrari.

Parceiros – Participaram da ação as secretarias de Estado de Saúde Pública (Sespa); de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), além do Departamento de Trânsito (Detran), Fundação Hemopa, Polícia Civil, Defensoria Pública, Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Junta Comercial do Estado (Jucepa) e salões de beleza da cidade também apoiaram na prestação dos serviços.

Cidadania – A próxima Ação Cidadania está marcada para o dia 9 de agosto, às 9h, em Breves, na Escola Miguel Bitar. A atividade fará parte da programação do Governo Por Todo o Pará, estratégia de interiorização que objetiva aproximar a gestão estadual da população de todo o Estado. Será de 8 a 10 de agosto, e passará por Soure, Breves e demais municípios da região.

