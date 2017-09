Ação da Adepará vai recolher embalagens vazias de agrotóxicos em Novo Progresso

“Hora de devolver as embalagens de agrotóxicos”

Por Jornal Folha do Progresso – Uma ação itinerante da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) em Novo Progresso vai atender em uma ação itinerante os produtores rurais de Novo Progresso e região.

Com a campanha “Chegou à Hora de devolver as embalagens de Agrotóxicos” uma equipe estará recebendo as embalagens nos dias 28 e 29 de Setembro na APRONOP em Novo Progresso. Os produtores rurais poderão devolver as embalagens vazias de agrotóxicos usadas nas lavouras sem percorrer grandes distâncias.

As ações itinerantes são importantes, principalmente, para os pequenos produtores, pois diminuem as distâncias entre os pontos de coleta e produtos, facilitando o descarte correto.

Destino

As embalagens recebidas serão encaminhadas para a central de recebimento localizada em Santarém.

Da central, todas as embalagens são encaminhadas ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), em São Paulo, responsável por fazer a reciclagem ou incineração do material.

A entrega das embalagens é de responsabilidade do produtor rural, que deve destinar o material no ponto de coleta.

Responsabilidade

O descarte correto das embalagens vazias de agrotóxicos, por lei, deve ser compartilhado entre toda a cadeia agrícola. “Enquanto os produtores devem armazenar corretamente as embalagens após o uso e entregá-las nos postos de coleta, os pontos de venda devem informar adequadamente onde a entrega pode ser feita. Já a indústria de agrotóxicos é responsável pela destinação final das embalagens, seja reciclando, para uso no setor elétrico, por exemplo, ou incinerando, quando o material está contaminado e não permite a reciclagem”, explica a nota da ADEPARÁ.

Ao poder público cabe desde o registro dos agrotóxicos que podem ser usados no Estado até a fiscalização do transporte desses produtos, venda e uso no campo. O diretor de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Ivaldo Santana, afirma que esse trabalho é fundamental para garantir o potencial da agricultura paraense e também a segurança alimentar da população.

Uso do produto

“O uso do agrotóxico, se aplicado de forma correta, não traz nenhum prejuízo às lavouras, nem à saúde humana, até porque existe um período residual a partir do qual ele sai da planta. Agora, é preciso que todas as normas sejam cumpridas. Por exemplo, a colheita só pode ser feita após esse período residual, e é preciso que a aplicação seja feita a favor do vento, que o aplicador use todos os equipamentos de segurança necessários e assim por diante”, enumera Santana. A Adepará é o órgão responsável por esse trabalho no Estado e, além da fiscalização, também faz a educação sanitária, orientando os produtores sobre as práticas corretas na manipulação dos produtos.

Os agrotóxicos são usados na agricultura para protege-la de doenças ou pragas que possam causar danos tanto na produtividade quanto para o consumo humano. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, devido a esse alto grau de produtividade, também é um dos maiores consumidores de agrotóxicos.

Com uso correto até a entrega das embalagens do agrotóxicos o produtor rural está preservando e protegendo o meio ambiente.

Por Jornal Folha do Progresso



