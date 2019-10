Ação da PM e GTO prende traficantes com 394 gramas de cocaína e outras drogas em Castelo de Sonhos

Polícia Militar prende trio acusado de tráfico de drogas em Castelo de Sonhos. (Foto:Policia Militar)

Ação conjunta entre a Polícia Militar e o Grupo Tático Operacional (GTO) resultou na prisão de três traficantes na manhã desta sexta-feira(11) no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira.

De acordo com o boletim de ocorrência,Alisson Alves Feitosa, 20 anos, Jeová Soares Viana, 22 anos,Maicon Gouveia Fernandes, 28 anos, foram abordados em via publica ,em revista pessoal, foram encontrados com eles apetrechos usado no consumo de drogas. Após serem presos confessaram onde comercializavam a droga. Em busca na residência foi encontrado 394 gramas de cocaína.01 Kg de crack ,14, 3 gramas de maconha, 06 papelotes de maconha.

Alisson Alves Feitosa de 20 anos,Jeová Soares Viana de 22 anos e Maicon Gouveia Fernandes, 28 anos, estão sendo flagranteado pelo delegado Francimar, de Castelo de Sonhos, e serão conduzidos para Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Sub Ten Cruz.

