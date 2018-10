Ação de Cidadania no CRAS em Novo Progresso vai emitir 1ª e 2ª via de Certidão de Nascimento e 2ª via de Certidão de Óbito

O Governo do Estado do Pará, com o apoio da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e Secretaria de Estado de Assistência Social, trabalho, emprego e renda vai realizar, nos dias 23 e 24 de Outubro, uma ação de cidadania com os seguintes atendimentos:

1ª e 2ª via de Certidão de Nascimento

2ª via de Certidão de Óbito

OBS: Certidão de Nascimento emplastificado não tem mais validade. Tem que solicitar 2° via.

O Projeto Cidadão visa erradicar o sub-registro de nascimento no Pará, oferecendo a emissão da documentação civil.

A ação acontece no horário de 08:00h às 17:00h, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, localizado na Rua Castelo Branco [antiga ferinha] no bairro Santa Luzia nos dias 23 e 24 de Outubro em Novo Progresso.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...