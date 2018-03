Ação de Solidariedade em prol da Educação

Iniciativa vai beneficiar mais de 22 mil estudantes provenientes de famílias de baixa renda

Ocorre nesta sexta-feira (16/03), às 15:00, a entrega dos kits de material pedagógico da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, para 150 crianças, em Santana/AP. Receberão as doações meninos e meninas provenientes de famílias de baixa renda, atendidos por organizações parceiras.

A iniciativa visa apoiar os pais que não têm recursos para a compra do material escolar e contribuir para o combate ao analfabetismo. A campanha da LBV vai beneficiar, em todo o Brasil, mais de 22 mil estudantes de 90 municípios, nas cinco regiões do país. Os kits são compostos de acordo com a faixa etária e contêm itens como estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos e cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, entre outros.

A LBV

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação, iluminada por valores espirituais, éticos e ecumênicos, transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 68 anos, atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. Nas cinco escolas e nos 66 Centros Comunitários de Assistência Social que atendem crianças e adolescentes, a Instituição oferece o apoio necessário às famílias, para que os filhos tenham acesso à Educação e garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios, e realiza atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas, bem como projetos permanentes de incentivo à leitura.

Serviço

Evento: Entrega de kits de material pedagógico da LBV

Data: 16/3/2018 — sexta-feira | Horário: às 15:00

Local: Escola Municipal de Educação Básica Fernando R. do Carmo (Diretora: Josinete Duarte de Araújo)

Endereço: AV. 7 de Setembro, 4204, Fonte Nova — Santana/AP Informações: www.lbv.org | Tel.: (91)99127-1690 Ilton Ferreira( Gerente da LBV)/ 98123-5856 Ana Paula (Assessoria de Comunicação)

