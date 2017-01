Ação nos EUA poderá comprometer presença do Brasil no Miss Universo

O Brasil pode ser barrado do evento a partir deste ano

Os problemas que envolveram o Miss Brasil em 2015, a partir das denúncias feitas pelo cineasta Bruno Azevedo, namorado da candidata Camila Dias Mol, que concorrera ao Miss Sergipe, podem gerar repercussões graves para o Brasil.

PUB

Há dois anos, Azevedo acusou o organizador do evento de pedir R$ 10 mil para garantir a vitória de Camila. “Tenho as conversas salvas e as ligações gravadas onde ele me pediu dinheiro. Dos seis jurados da mesa, cinco votaram em Camila”, dissera à época, mas a jovem ficou em segundo, como informa Flávio Ricco.

O jornalista Roberto Cabrini, do SBT, mostrou todas essas denúncias nos documentários “Coroa à Venda” e “Coroa à Venda – parte 2”, em julho e setembro do ano passado, respectivamente. Exibido no “Conexão Repórter”, ele inclusive entrevistou os acusadores como também os denunciados. A reportagem teve grande repercussão.

Surgiram informações sobre esquemas de corrupção e prostituição nas etapas regionais, o que levou a Band a cancelar o resultado e realizar outro concurso em Sergipe, embora não tenha impedido o casal de mover um processo contra o Grupo Bandeirantes.

O processo, segundo Azedo, acaba de atravessar fronteiras. “A Justiça norte-americana recebeu nosso processo contra a organização mundial para punir o resultado manipulado dos dois concursos que a Camila participou, já deu um primeiro parecer e a organização do Miss Universo foi notificada”, detalha o empresário.

Dessa forma, ele acredita que o Brasil possa ser barrado do evento, a partir deste ano, até que tudo seja definitivamente esclarecido.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...