Ação ofertará atendimento gratuito a cães e gatos em faculdade de Santarém

Atendimentos serão neste sábado (27) a partir das 8h. Entre os serviços disponibilizados, há vacinações e orientações sobre cuidados com os animais.

A partir da iniciativa de alunos do curso de medicina veterinária, uma faculdade particular no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará, vai ofertar atendimento gratuito a cães e gatos neste sábado (27). O projeto denominado “Ação Vet” vai disponibilizar atendimentos clínicos, curativos, aplicação de vacinas, vitaminas, antiparasitários, além de orientações sobre cuidados e bem estar dos animais. A programação inicia às 8h e segue até às 17h.

De acordo com o coordenador do projeto, Dennis Lima, a ação vai ser desenvolvida por meio das disciplinas de Patologia Clínica e Clínica Médica de Pequenos Animais. “A ação é uma oportunidade que os estudantes terão de colocar seus conhecimentos em prática diante de um evento pioneiro no município”, enfatizou.

Todos os atendimentos serão realizados no Espaço Graça Landeira, no bloco E da Faculdade da Amazônia (Unama), localizada na Rua Rosa Vermelha, no bairro Aeroporto Velho.

Serviço

O quê? Ação VET

Quando? 27 de maio de 2017

Hora? De 8h às 17h

Onde? Espaço Graça Landeira, no bloco E da Faculdade da Amazônia (Unama), localizada na Rua Rosa Vermelha, no bairro Aeroporto Velho

Quanto? Gratuito

Fonte: G1 Santarém.

