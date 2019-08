Ação prende 17 acusados de abuso e exploração sexual no Marajó

(Foto:| Reprodução0- Dezessete pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará no último domingo (4), durante a Operação Resgate Marajó, destinada ao cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva, decorrentes de casos de abuso e exploração sexual em municípios do Arquipélago do Marajó. As prisões ocorreram em várias cidades da região. Houve uma prisão em Salvaterra; 11 em Muaná; duas em Ponta de Pedras e duas em Cachoeira do Arari.

Após a fase de investigação, todas as delegacias do Marajó Oriental realizaram um planejamento estratégico para dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva contra suspeitos de abuso e exploração sexual.

A ação foi realizada sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), tendo à frente o delegado José Humberto Melo Júnior. A operação precisou de logística diferenciada, já que os deslocamentos dos agentes de segurança ocorreram pelos rios da região.

O nome da operação faz referência à complexidade na apuracão dos casos de abuso e exploração sexual no Marajó, pois muitos casos são cometidos por pessoas da própria família, tornando a vítima refém e incapaz de denunciar a violência.

