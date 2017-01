Ação recolhe embalagens vazias de defensivos agrícolas

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) realiza um ação de recebimento itinerante de embalagens de defensivos agrícolas vazias, nos municípios de Santarém e Mojuí dos Campos, ambos localizados na região Oeste do Estado. A ação, realizada em parceria com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV) e as revendas agrícolas, facilita a destinação das embalagens dos produtos utilizados nas lavouras pelos produtores rurais, que podem concentrar a entrega em um só local e dia.

O gerente regional da Adepará em Santarém, André Reale, informa que a entrega pode ser feita no Parque de Exposições Alacid Nunes, em Santarém, e na sede da Associação Comercial Agropecuária em Mojuí dos Campos, localizada na BR 163. “Nossa expectativa é receber em torno de 500, 700 embalagens, que é a média das últimas ações que realizamos. Além do recebimento, com a iniciativa também buscamos estimular a conscientização para a importância do descarte correto dos recipientes vazios”, explica.

A destinação correta das embalagens de defensivas agrícolas é uma obrigação que deve ser compartilhada entre todos os elos da cadeia agrícola: fabricantes, comércio e produtores rurais. No Pará, a Adepará é o órgão responsável por acompanhar todo o trânsito dos produtos, desde o registro dos que podem ser utilizados, até o controle sobre a venda e a aplicação correta nas lavouras, tudo para manter o nível de qualidade e segurança dos alimentos paraenses. “Enquanto os produtores devem armazenar corretamente as embalagens após o uso e entregá-las nos postos de coleta, os pontos de venda devem informar adequadamente onde a entrega pode ser feita. Já a indústria

é responsável pela destinação final das embalagens, seja reciclando, para uso no setor elétrico, por exemplo, ou incinerando, quando o material está contaminado e não permite a reciclagem”, explica Leônidas Castro, gerente de Insumos Vegetais da Adepará.

Atualmente, o Estado conta com mais de 350 pontos de venda registrados na Adepará. É apenas nesses locais que o produtor pode adquirir os insumos para combater pragas em sua lavoura e onde, também, pode obter informações e orientações acerca da devolução das embalagens vazias. O Pará possui, hoje, dois pontos de coleta, um em Marabá e outro em Redenção, e uma central de recebimento, localizada em Paragominas. É de lá que todas as embalagens do Estado são encaminhadas ao InpEV, em São Paulo, que realiza a reciclagem ou incineração do material.

Os defensivos são usados na agricultura para protegê-la de doenças ou pragas que possam causar danos tanto na produtividade quanto para o consumo humano e garantem ao Brasil um posto de destaque na agricultura a nível mundial.

