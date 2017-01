Acidente Aéreo: Mãe e filha vítimas de acidente com Teori Zavascki são enterradas em MT

Maira Helatczuk e Maria Pana estavam em aeronave que caiu em Paraty.

Mãe e filha eram da cidade de Juína, onde ocorreu o velório.

Os corpos da massoterapeuta Maira Lidiane Panas Helatczuk, de 23 anos, e da mãe dela, Maria Ilda Panas, 55, foram enterrados na manhã desta segunda-feira (23) no cemitério municipal de Juína, a 737 km de Cuiabá. As duas estavam no avião que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (19). No acidente morreram ainda o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, o empresário Carlos Alberto Filgueiras e o piloto da aeronave, Osmar Rodrigues.

Os corpos de mãe e filha chegaram no aeroporto de Juína por volta das 19h10 [horário de Mato Grosso] e foram velados numa funerária. A previsão era que o enterro dos corpos das duas fosse realizado às 7h de segunda-feira, no entanto, a chuva que atingiu a cidade atrasou a cerimônia.

O Instituto Médico Legal (IML) liberou os corpos de Maira e Maria, e do piloto do avião no fim da noite desse sábado (21).

Teori Zavascki foi enterrado no fim da tarde de sábado no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre (RS). O empresário Carlos Alberto Filgueiras, fundador do grupo Emiliano, foi cremado numa cerimônia no cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste da capital paulista.

O piloto Osmar Rodrigues foi enterrado em Bentópolis, distrito de Guaraci, no norte do Paraná, na tarde deste domingo.

O acidente

O avião prefixo PR-SOM era um modelo Hawker Beechcraft King Air C90 e pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos.

Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo (SP), com destino a Paraty, e caiu próximo à Ilha Rasa, a 2 km de distância da cabeceira da pista do aeroporto da cidade do Rio de Janeiro. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas.

A Anac informou que a documentação da aeronave estava regular. O certificado era válido até abril de 2022, e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.

Testemunhas da queda disseram que não houve explosão. Uma delas afirmou ter visto o avião voando baixo ao fazer uma curva e batendo uma das asas no mar.



