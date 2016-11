Acidente com avião tem 76 mortos; buscas são suspensas-Confira a lista de jogadores que estavam no avião

Foto © Reprodução / Twitter

Ao menos 76 pessoas morreram após a queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense, informaram as agências internacionais de notícias. O número de vítimas foi confirmado pelo chefe da equipe de resgate e divulgado pela Globo News, no entanto ainda não foram relevadas as identidades das vítimas.

Cinco pessoas foram resgatadas com vida, informou o General José Acevedo Ossa, da polícia local.

De acordo com a 360 Radio Colombia, as buscas foram suspensas na região por causa da chuva.

O avião transportava 72 passageiros e 9 funcionários de bordo. O clube viajava de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para Medellín, onde disputaria a final da Sul-americana. A Conmebol adiou definitivamente a final.

Ainda segundo o comunicado, equipes de Bombeiros, da Polícia, da Prefeitura de Rionegro continuam as buscas por vítimas.

De acordo com informações do jornal Zero Hora, o ex-lateral Alan Ruschel, do Internacional, é um dos sobreviventes. Ele está ferido e foi levado para o hospital de La Cepa. Os goleiros Danilo e Follmann também foram resgatados com vida. A comissária de bordo Jimena Suárez e o jornalista Rafael Henzel também teriam sobrevivido ao acidente.

Confira a lista de jogadores que estavam no avião

Atacantes: Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela.

Volantes: Josimar, Gil, Sérgio Manoel, Matheus Biteco, Cleber Santana e Arthur Maia.

Defensores: Marcelo, Filipe Machado, Thiego e Neto.

Laterais: Gimenez, Dener, Alan Ruschel e Caramelo.

Goleiros: Danilo e Follmann.

