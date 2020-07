Acidente com caminhão deixa três mortos na serra do cachimbo na rodovia BR-163 entre o PA e MT

Um grave acidente aconteceu na manhã deste sábado (25) , na rodovia BR 163,divisa do Pará com Mato grosso,as causas do acidente ainda não foi divulgada.

As imagens chegaram via WhatsApp na redação do Jornal Folha do Progresso e mostra a gravidade do acidente.

Conforme a informação dois homens (motorista) e uma mulher morreram, no local, os corpos foram retirados com ajuda do Corpo de Bombeiros da cidade de Guarantã do Norte (MT). Os nomes dos mortos e envolvidos no acidente não foi divulgado.

Um dos caminhões estava carregado com milho , ficou esparramado pela rodovia.

Veja Fotos

