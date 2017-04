Acidente com carreta deixa feridos em Monte Alegre

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Cidade Alta. Segundo testemunhas, uma criança foi levada em estado grave para o hospital.

Uma carreta que transportava frutas e pessoas, ao passar por uma rua movimentada do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, bateu em uma casa, capotou e deixou pelo menos dez pessoas feridas, incluindo uma criança que foi levada em estado grave para o hospital. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Cidade Alta.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo e ao tentar frear não conseguiu e acabou batendo numa casa, derrubando um pedaço do muro. Uma ambulância do Samu esteve no local e realizou os primeiros atendimentos. As vítimas foram encaminhas para o hospital.

Fonte: G1 PA.

