Acidente com hélice de avião deixa homem gravemente ferido em Itaituba

(foto:Reprodução)- Um acidente com hélice de avião deixou um homem, identificado como Enelci Alves, de 56 anos, gravemente ferido na manhã deste domingo (9), em Itaituba.

As informações são poucas, familiares não deram detalhes sobre o fato. O acidente aconteceu na pista de um local conhecido como garimpo do Amano, no km 180 da rodovia Transamazônica.

Ainda segundo informações apuradas, Enelci teria sido atingido pela hélice ao chegar muito perto da aeronave que estava ligada, com isso, supostamente o acidente foi causado por um momento de descuido da vítima.

O homem deu entrada no hospital Municipal de Itaituba ainda na manhã deste domingo com quadro clínico gravíssimo, pois, além das várias fraturas, havia perdido muito sangue.

A equipe médica do Hospital informou ao Giro que a vítima sofreu esmagamento grave da mão, onde dedos foram amputados no momento do acidente, fratura do rádio e do escafóide e também no Joelho. Além disso, ele sofreu cortes na testa e nariz, mas sem fraturas na cabeça.

Devido a gravidade do caso, o homem foi encaminhado de avião para Santarém poucas horas após dar entrada no HMI.

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...