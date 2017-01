Acidente com van e moto na BR-163 próximo a Guarantã do Norte deixa um morto

O acidente entre uma Honda Fan e uma van (marca e modelo não confirmados) ocorreu na rodovia federal na região de Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), nas proximidades da divisa com o Pará, na última sexta-feir a(06/01). Roberto Roque de 57 anos pilotava a motocicleta, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local.

Não foi informado se haviam passageiros no outro veículo ou se eles ficaram feridos. As causas da colisão ainda são desconhecidas. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte esteve no local, realizou os primeiros levantamentos e deve apontar, em um laudo, as circunstâncias de como ocorreu o acidente.

A funerária Pax Memorial informou, que o corpo de Roque foi sepultado, na tarde do sábado (07/01), no cemitério de Guarantã do Norte.

