Acidente com vítima fatal na Br 163, no Trairão

(Foto:Reprodução)-Veículos envolvidos no acidente.

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) envolvendo uma moto Pop e uma caminhonete.

A madrugada desta quinta-feira (05) foi marcada por um acidente fatal que ocorreu na altura do Km 594, próximo à comunidade do Tucunaré, no município de Trairão. O Acidente envolveu uma moto Pop e uma caminhonete F-250, que faz frete para garimpos da região.

Segundo informações, o condutor da moto, identificado como Ronecildo Almeida Barbosa, de 45 anos, que é morador de Trairão, acabou falecendo ainda no local do acidente. O motorista da caminhonete, identificado como Geison Costa de Oliveira, de 34 anos, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município e está sob custódia.

Geison Costa de Oliveira, de 34 anos, motorista da caminhonete.- Foto:Reprodução

O corpo da vítima foi levado ao necrotério Municipal para aguardar a chegada dos familiares para posterior liberação.

Fonte: Portal Giro com informações da Polícia civil de Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...