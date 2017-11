Acidente com vítima fatal na estrada do Bis em Itaituba

Na noite do último domingo (5) por volta das 22h um grave acidente aconteceu na Estrada do Bis em Itaituba, mais precisamente em frente à base da Shell. De acordo com informações, uma moto com duas pessoas chocou-se contra um caminhão.

O caminhão estava chegando na base da Shell e a motocicleta seguia sentido centro quando houve a colisão. Ainda segundo informações, os rapazes estavam sem capacete, um deles morreu na hora e o outro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itaituba gravemente ferido.

Segundo informações a vitima que veio a óbito foi identificado por Macicley Dos Santos.

Fonte: Portal Giro.

