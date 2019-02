Acidente de moto deixa um morto e outro ferido em Alvorada da Amazônia.

O sinistro aconteceu quando os dois jovens trafegavam numa motocicleta no sentido Novo Progresso/Alvorada, por volta das 5h00mn deste sabado (02), quando ao ultrapassar uma carreta foram arremessados pra fora da rodovia. Silvano Veloso quem pilotava a moto, ele caiu para fora da rodovia [no capim], outro caiu no asfalto e bateu a cabeça e veio óbito no local.