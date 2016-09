Novo Progresso-Acidente de moto envolvendo menor conduzindo motocicleta na cidade

Por Jornal folha do Progresso (Fotos Jornal Folha do Progresso)

O menor causador do acidente assim como a motorista do veiculo sofreram escoriações leves, e passam bem.

No acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, (02/09), o menor que conduzia a motocicleta teve escoriações pelo corpo, já a caroneira outra menor de idade teve fratura no braço e foi socorrido pelo SAMU e esta sendo atendida no hospital Municipal de novo Progresso.

Segundo relatos de testemunhas o motociclista (Menor) seguia pela rua da Pátria com uma Pop 100cc placa OFU 0071 da cidade de Novo Progresso, em direção ao Centro (Avenida jamanxim), não obedeceu o sinal de Pare entrou na preferencial que é a Rua da Planalto, quando acabou sendo atingido por um, Fiat Strada Placa ETD 9584, de Novo Progresso, que seguia pela rua planalto sentido centro, uma mulher estava no volante.

Mais um acidente envolvendo menor conduzindo motocicleta é registrado em Novo Progresso. O sinistro dessa vez ocorreu no centro da cidade, onde um menor, idade não revelada, invadiu a preferencial e colidiu com um veiculo na rua planalto próximo avenida jamanxim.

