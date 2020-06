Acidente de trânsito deixa motociclista em estado grave em Itaituba

Bombeiro militar à paisana ajudou no resgate da vítima – (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Bombeiro militar, à paisana, ajudou a socorrer o motociclista, que ficou muito ferido.

Um acidente de trânsito deixou um motociclista gravemente ferido, na noite deste domingo (15), em Itaituba. A vítima não foi identificada, mas foi socorrida num estado delicado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Algumas testemunhas apontam que o condutor da moto foi o responsável, pois avançou a preferencial e colidiu com a lateral de um táxi. O taxista não sofreu nada de mais.

Tudo ocorreu no bairro Bela Vista. Eram aproximadamente 21h40. O motociclista vinha pela 14ª Rua e o taxista pela travessa 13 de Maio. A preferência era do taxista. Mesmo assim, o condutor da moto seguiu sem parar e bateu no carro. Ele foi arremessado a alguns metros de distância. Não se sabe se chegou a quebrar o pescoço ou se foi apenas um corte. Ainda assim, o rapaz sangrou bastante.

Um bombeiro militar, à paisana, passava pelo local e ajudou a estabilizar o motociclista, enquanto populares acionavam socorro. Uma ambulância dos bombeiros fez o resgate e o levou para o HMI. Não houve atualização sobre o estado de saúde da vítima.

Victor Furtado, com informações do Plantão 24 Horas News

15.06.20 9h05

