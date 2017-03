Acidente de trânsito em Itaituba deixa uma vítima fatal

Um grave acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), na Travessa São José próximo a esquina com Oitava Rua, na cidade dourada. Segundo informações, a vítima fatal identificada como Rony, dirigia uma caminhonete da marca Hilux, quando tentou desviar de uma motocicleta, e acabou capotando o veículo. O amigo da vítima, que também vinha no veículo que capotou, não sofreu ferimentos graves, e disse que tudo aconteceu muito rápido, e não acredita que seu amigo perdeu a vida de forma tão repentina.

