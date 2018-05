Acidente de trânsito mata noivos poucas horas antes do casamento

Carro em que estavam a advogada e o empresário foi atingido de frente por um Kadet numa estrada no Sul de Minas Gerais

Um acidente de trânsito tirou a vida de um casal de noivos que diriam o sim um ao outro na manhã de sexta-feira (11) no Sul de Minas Gerais. O carro em que estavam a advogada Luana Regina Alves, de 36 anos, e o empresário Rodrigo Nogueira Lemos, de 31, foi atingido em cheio pelo veículo guiado por Jorge rocha, de 50, que também não resistiu aos ferimentos.

A advogada e o empresário se casariam em Passos, a 350 quilômetros de Belo Horizonte, às 11h desta manhã. O desastre ocorreu no fim da noite anterior numa curva da MG-184, entre Areado e Alterosa.

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) informou que o Kadet conduzido por Rocha invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Classic em que o casal viajava de Capitólio para Passos.

Os militares não sabem se o condutor que causou o acidente perdeu o controle do carro, teve algum mal súbito ou enfrentou problema mecânico. Não há marcas de frenagens no asfalto.

Luana teve morte instantânea. Já o noivo dela e Rocha foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

O casal foi enterrado no fim da tarde de sexta-feira em Passos.

Fonte: R7, Paulo Henrique Lobato

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...