Acidente de trem deixa mais de 40 feridos nos EUA

Um funcionário da Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia disse à emissora de televisão “ABC” que o incidente ocorreu pouco depois da meia-noite (horário local), em um terminal de transporte em Upper Darby, que fica cerca de 14 km a oeste da Filadélfia, segundo a Efe. As causas da colisão não estão claras e polícia investiga o caso.

A colisão de um trem de alta velocidade com uma composição que estava estacionada deixou 42 feridos nesta terça-feira (22), perto da cidade da Filadélfia, na Pensilvânia (EUA), de acordo com a ABC News. Embora quatro estejam em estado grave, ninguém corre risco de morrer.

