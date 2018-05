Acidente de trem deixa um morto e 16 feridos na Itália

Fonte: ANSA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No início deste ano, um desastre de trem já havia deixado três mortos perto de Milão, no norte da Itália. A composição descarrilou e bateu contra um poste em uma estação.

Dos 16 feridos, um está em estado grave. “Me senti empurrada por trás, caí, tive medo de morrer. Foi terrível”, afirmou uma jovem que teve uma perna quebrada no acidente. Ainda não há notícias sobre o motorista do caminhão.

Segundo nota da Rede Ferroviária Italiana (RFI), o único morto na tragédia é o maquinista do trem. “Por volta de 23h20, o trem regional 10027 bateu em um caminhão que, após ter furado as barreiras de uma passagem de nível que funcionavam normalmente, estava parado na linha ferroviária”, diz o comunicado.

You May Also Like