Acidente deixa seis mortos na rodovia Transamazônica, no Pará

Caminhonete que transportava oito pessoas colidiu com um caminhão.

Cinco pessoas morreram na via e uma a caminho do hospital de Itaituba.

Seis pessoas que estavam em uma caminhonete morreram após o veículo colidir com um caminhão tanque na última quinta-feira (26), no quilômetro 140 da rodovia BR-230, a Transamazônica, no sudoeste do Pará. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa dentro do Parque Nacional da Amazônia.

De acordo com testemunhas, oito pessoas estavam dentro da caminhonete, que saiu de Jacareacanga com destino de Itaituba, no sudoeste do Pará. Com o acidente, cinco pessoas morreram na rodovia.

Uma mulher chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo a caminho para o Hospital Municipal de Itaituba. Outro dois homens chegaram ao hospital e permanecem em observação, sendo que um deles está em estado grave e teve o osso da bacia fraturado, por isso deve ser transferido para Santarém na manhã desta sexta-feira (27).

Peritos do Instituto Médico Legal de Itaituba foram até o local do acidente para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

