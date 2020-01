Acidente durante transporte de plataforma da Petrobras mata funcionário e fere 5

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Era a segunda vez no mundo que estava sendo utilizado o transporte pela modalidade dry tow (reboque seco), segundo informou a Petrobras em nota no início de dezembro, quando a P-70 saiu da China em direção ao Rio de Janeiro.

Um acidente com a plataforma da Petrobrás P-70, recém finalizada em um estaleiro da China (COOEC), matou um brasileiro e feriu mais cinco tripulantes durante o trajeto da unidade para ser instalada no pré-sal da bacia de Santos, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

