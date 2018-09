Acidente em Moraes Almeida deixa um adolescente gravemente ferido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Plantão 24 horas news)- Na tarde desta quinta-feira (06), por volta das 16h20mim, na comunidade de Moraes Almeida, acidente envolvendo uma motocicleta e uma caçamba deixa uma pessoa ferida. A vítima foi o adolescente conhecido por Talio que ficou gravemente ferido com o pé dilacerado. De acordo com informações de testemunhas oculares o adolescente estava em alta velocidade e entrou de baixo da caçamba. Talio foi socorrido e será encaminhado para o município de Novo Progresso para avaliação médica.

