Acidente entre caminhões deixa o trânsito lento na BR-316, em Ananindeua

A frente do caminhão ficou destruída após o acidente. O condutor do caminhão sofreu escoriações leves e foi levado para o hospital.

A colisão aconteceu durante a madrugada, próximo ao Pórtico Metrópole. Um caminhão bateu na traseira do outro na pista central da rodovia. Segundo o motorista do caminhão que seguia na frente, o outro motorista teria cochilado ao volante.

