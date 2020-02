Acidente entre carro e moto deixa um ferido próximo ao posto Curua na rodovia Br 163 em Novo Progresso.

(Foto:Lombarde Via WhatsApp)- Vítima é o motociclista, que foi socorrido ao Pronto-Atendimento do Hospital Municipal.

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo o veículo que ele dirigia e uma camioneta na manhã deste sábado(22), em Novo Progresso.

O acidente aconteceu por volta das 8h25mn, a motocicleta foi atingida na rodovia o veiculo saiu do acesso na marginal da Avenida Orival prazeres sentido centro.

O motociclista sofreu fratura na perna, o estado de saúde da vítima não foi informado até esta publicação.

Os nomes dos envolvidos não foi divulgado.

