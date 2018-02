Acidente entre carro e moto na Orival Prazeres

ACIDENTE NA AV. ORIVAL PRAZERES ENVOLVENDO CARRO E MOTO

Na tarde, de sábado (24) por volta das 18h30min, aconteceu um acidente de trânsito na Av. Orival Prazeres, com a Av. Pará.

O acidente envolveu um veiculo AUDI A3, placa DUA-3018 que estava sendo conduzido pelo Nacional Marcio Luiz, seguia sentido Posto Rota. Que um cidadão (não identificado) que estava conduzindo uma motocicleta de OBY-4937 de cor prata, atravessou para a esquerda na frente do motorista do carro, onde acabou colidindo com o motociclista.

O condutor da motocicleta recebeu atendimentos no local, nenhuma vitima fatal, apenas danos matérias ao motociclista e ao motorista. O caso foi registrado na delegacia de policia Civil de Novo Progresso.

Por Jailson Rosa para Cultura FM 87.9

