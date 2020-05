Acidente entre carro e motocicleta resulta em uma pessoa morta em Santarém

Condutor do carro estava embriagado e foi preso (Foto:Via WhatsApp)

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, ocorrido por volta de 20h da última quinta-feira (14), terminou com uma pessoa morta na avenida Rui Barbosa, na área central de Santarém, oeste do Pará.

Com o impacto da batida, uma jovem identificada por Taís Nonato, 27 anos, morreu na hora. Segundo testemunhas, ela estava na garupa da motocicleta de seu marido quando um carro de marca Volkswagen, modelo Crossfox, atropelou o casal.

Motorista do carro atestou embriaguez (Foto:Manoel Cardoso)

Taís teve fraturas em várias partes do corpo e perdeu muito sangue, A gravidade dos ferimentos fez com que ela evoluísse a óbito ainda no local. O marido dela, que conduzia a motocicleta, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido para o Pronto Socorro Municipal (PSM). Não há informações sobre seu estado de saúde.

Condutor da moto foi socorrido para o PSM (Manoel Cardoso)

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local averiguando as causas do acidente. Segundo a PM, tanto a motocicleta quanto o carro trafegavam no sentido centro-bairro no momento que ocorreu a tragédia. Ainda de acordo com os policiais, o motorista do carro apresentou avançado estado de embriaguez e, por conta disso, foi levado para a Seccional Urbana de Santarém, onde recebeu voz de prisão do delegado plantonista. A identidade e idade do condutor do carro não foram reveladas.

Por:Manoel Cardoso

