Acidente entre carros em trecho da BR-163 deixa feridos; um veículo capotou

Segundo testemunhas, antes do capotamento os carros bateram. Caso aconteceu na madrugada deste domingo (18) no bairro Esperança.

Dois carros se envolveram em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (18) no bairro Esperança, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu em um trecho da Rodovia Federal BR-163. Após baterem, um dos veículos capotou, mas não houve registro de mortes.

De acordo com testemunhas, os motoristas e passageiros dos veículos receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM).

Durante a manhã ainda era possível observar as marcas do acidente na rodovia. Segundo populares, não há iluminação na área e poças de lamas prejudicam o tráfego de veículos, o que pode ocasionar acidentes.

O G1 entrou em contato com a assessoria do PSM para saber o quadro clínico das vítimas do acidente.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...