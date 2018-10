Acidente entre duas motocicletas faz mais uma vitima em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a policia o autor do acidente já foi identificado, o delegado Dr Cesar Faustino divulgou para imprensa que ele não foi encontrado e um mandado de busca do suposto acusado será expedido caso não compareça na DEPOL para prestar esclarecimentos.

You May Also Like