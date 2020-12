Acidente entre duas motos mata uma mulher e fere outras duas pessoas

Já no sábado (19), em Tucuruí, motorista de uma caminhonete bateu em dois carros particulares e ainda contra um comércio (Foto:Reprodução / Site Ze Dudu)

Colisão ocorreu na manhã deste domingo (20) na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará

A grave batida entre as duas motocicletas aconteceu na manhã deste domingo (20), no cruzamento entre a rua da Maternidade e a Estrada do Aeroporto, em Tucuruí, município do sudeste estadual. A batida de trânsito matou uma mulher e feriu duas outras pessoas. Os nomes das vítimas não foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros que atendeu à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros chegou a tempo de levar todas as três vítimas para assistência hospitalar, mas informou após que uma mulher não resistiu aos ferimentos no acidente e morreu . As outras duas vítimas seguem internadas, mas nesta tarde não se teve informações sobre o estado de saúde delas. Segundo acidenteNo sábado (19), um motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e bateu em dois carros particulares estacionados e depois ainda se chocou de frente contra um estabelecimento comercial.

O acidente aconteceu na esquina da rua Siqueira Campos com a avenida Lauro Sodré. O condutor do veículo, que não foi identificado, teria sofrido apenas ferimentos leves.

