Acidente entre moto e um toyota corolla deixa ferido em Novo Progresso

Grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (14) em Novo Progresso(Jornal Folha do Progresso)

O acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia BR 163 envolvendo um carro e uma moto.

Um grave acidente foi registrado no perímetro urbano da rodovia BR 163 em Novo Progresso , envolvendo um veiculo Toyota Corolla placa QCL 3436 de cor branca da cidade de Sinop (MT) [motorista não divulgado nome] e uma motocicleta XRE honda de cor preta.

O acidente aconteceu por volta das 18 horas deixando o motociclista Jairo Ualison Oliveira Boeing gravemente ferido, uma mancha de sangue ficou no local , ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal.

Conforme o enfermeiro Everton do Hospital municipal repassou para o Jornal Folha do Progresso, a vitima tem fratura na perna passa por atendimento medico ortopedista para avaliação, seu quadro é estável na manhã desta sexta-feira (15) ,informou.

As causas do acidente ainda não foi revelada, segundo o motorista ele saiu da via principal e entrou sentido posto dado quando a motocicleta colidiu na traseira.

O transito na rodovia ficou congestionado e foi coordenado pela Policia Militar.

