Acidente entre ônibus de passageiros e caminhão bitrem deixa mortos no sudeste do Pará

Colisão aconteceu no domingo (2), em Redenção. Ônibus saiu de Mato Grosso com destino a Marabá.



Um grave acidente de trânsito foi registrado no domingo (2) no sudeste do Pará. Um ônibus de passageiros e um caminhão bitrem colidiram na estrada. Três pessoas morreram.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus saiu do Estado de Mato Grosso, com destino a cidade de Marabá, no sudeste paraense. Mas, o veículo precisou fazer um desvio de rota devido a ponte de acesso à BR-158 estar interditada.

O ônibus seguiu no sentido Santa Maria das Barreiras e passaria por Redenção, para chegar a Marabá. Mas o acidente aconteceu neste percurso.

O motorista do caminhão bitrem, o motorista do ônibus e um passageiro do veículo morreram. Uma passageira está internada no Hospital em Santa Maria das Barreiras.

