Acidente entre picape e ambulância mata motorista e deixa outro ferido em MT

Acidente entre picape e ambulância mata motorista e deixa outro ferido na BR-158 em Confresa (Foto: Olhar Alerta) – Motorista foi encontrado morto no local do acidente, preso às ferragens da picape. Acidente ocorreu na sexta-feira na BR-158 em Confresa.

Um acidente entre uma picape e uma ambulância matou um motorista e deixou outro condutor ferido na noite de sexta-feira (17) na BR-158 em Confresa, 1.160 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, Udenir Faria Nogueira, de 52 anos, era o condutor da picape Strada e morreu. Já o motorista da ambulância, Antônio Araújo Costa Neto, de 49 anos, ficou ferido.

Um boletim de ocorrência por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo foi registrado pela polícia.

O acidente ocorreu às 23h de sexta-feira, na zona rural de Confresa, no km 90 da rodovia, sentido ao município de Vila Rica, a 1.276 km da capital.

Udenir foi encontrado morto no local do acidente, preso às ferragens da picape. A morte dele foi constatada por médicos do hospital municipal de Confresa. O corpo dele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Já Antônio apresentava fraturas expostas e foi encaminhado à unidade hospitalar. O acidente deve ser apurado pela Polícia Civil.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...