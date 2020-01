Acidente envolve quatro carretas na BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum

FOTOS: Almir Dalmolin Filho (internauta do CenárioMT) -Um acidente de transito deixou a pista da rodovia federal BR-163 interditada na tarde deste domingo (19), entre os municípios de Lucas do Rio Verde-MT e Nova Mutum-MT.

Ao menos uma pessoa foi encaminhada em estado grave ao hospital de Nova Mutum. Seguidores do Portal CenárioMT, que passavam pelo local, fizeram o registraram do acidente.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, ao menos quatro carretas se envolveram em uma colisão, sendo uma Volvo e três Scania.



Ao fazer uma ultrapassagem, a carreta Volvo, com placas do Paraná, colidiu na lateral de uma carreta Scania, que seguia sentido contrário. Em seguida, ao voltar para sua pista inicial, a Volvo colidiu na traseira de uma segunda carreta, também Scania. Um terceiro veiculo saiu da pista para evitar se envolver no acidente.

O motorista da Volvo foi encaminhado em estado grave para a unidade de saúde em Nova Mutum. Outro motorista também foi encaminhado para o hospital, porém, com ferimentos leves. Já os condutores dos dois últimos veículos não precisaram de atendimento médico.

Equipes da Rota do Oeste estão no local, onde realizam a sinalização do local e a via segue com fluxo em sistema de ‘Pare e Siga’.

A concessionária Rota do Oeste confirmou uma morte em decorrência do grave acidente de trânsito, registrado por volta das 19 horas, desse sábado (18) no KM 738, entre Lucas do Rio Verde-MT e Sorriso-MT.

Um dos ocupantes de um dos quatro veículos envolvidos na colisão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outra pessoa foi encaminhada para o hospital na cidade de Sorriso-MT. A concessionária, no entanto, não divulgou os nomes dos envolvidos.

As causas do acidente passarão a ser apuradas pelas autoridades competentes. Uma das versões apuradas é de que o condutor de um veículo Renault Sandero, teria tentado fazer uma ultrapassagem forçada, momento em que colidiu de frente com uma carreta.

Em seguida, o Sandero rodou e colidiu em outra carreta e ainda acertou uma picape, que estavam no mesmo sentido, Lucas/Sorriso.

A Pista ficou interditada por várias horas.

Fonte: CenárioMT

João Ricardo –

