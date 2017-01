Acidente envolvendo 3 veículos na BR-163 em Sinop deixa um ferido; velocímetro ‘trava’ em 150km/h

A colisão foi há pouco, na 163, nas proximidades do bairro Alto da Glória. Um casal estava em um veículo JAC Diamond, que trafegava sentido Sorriso se envolveu na colisão frontal com um Fiat Strada, vermelho, que, desgovernado, atingiu um VW Golf (placas de Sinop) que estava atrás do outro veículo.

O Strada acabou saindo da pista, teve dois air bag acionados e uma das rodas se despreendeu. O velocímetro do carro ‘travou’ em 150km. Não é possível apontar, por enquanto, se, com o impacto da colisão, o velocímetro foi danificado ou se o veículo estava nesta velocidade no momento do acidente. Ainda não foi confirmado se o carro vai ser periciado. O condutor não foi localizado no local e, próximo ao Fiat Strada, ficaram várias garrafas de cerveja.

Um jovem que estava no VW Golf teve ferimentos leves e foi socorrido pela equipe da concessionária que administra a rodovia. O casal que estava no Diamond não se machucou. O air bag dos carros onde o homem e a mulher estavam também foi ativado.



A rodovia não ficou interditada.

